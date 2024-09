Fußball-Bundesliga „Dreckiger Sieg“: Joker Cvancara erlöst Gladbach gegen Union

„Das war ein dreckiger Sieg, aber genau so etwas brauchst du in so einer Situation“, sagte Sportchef Roland Virkus. Der eingewechselte Cvancara hatte sich in der ungewöhnlich langen Nachspielzeit in einem ereignisarmen Spiel bei einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Robin Hack hochgeschraubt und den Ball eingeköpft.