FC Bayern München Dreesen enttäuscht: „Langweiliger Fußball“

In der Tabelle vergrößerte sich der Rückstand auf Bayer Leverkusen bei einem Spiel weniger auf dem Konto auf sieben Punkte. „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, auf der anderen Seite ist die Saison noch lang“, sagte der 56-jährige Dreesen. „Auch Leverkusen wird sicher das eine oder andere Spiel mit einer Schwäche haben.“ Bayern ist am Mittwoch im Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin gefordert.