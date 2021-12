Bundesliga : Dritter Corona-Fall bei Hertha: Neuzugang Bjørkan positiv

Berlin Hertha BSC beklagt in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga den dritten Corona-Fall. Nach Kapitän Dedryck Boyata und Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik wurde auch Wintereinkauf Fredrik André Bjørkan positiv getestet, teilten die Berliner mit.

Der 23 Jahre alte Norweger, der ablösefrei von FK Bodö/Glimt geholt wurde, werde die kommenden Tage in Quarantäne verbringen. Der linke Verteidiger hatte nach seiner Ankunft in der Hauptstadt bislang wegen einer Fersenverletzung nur individuell trainiert. Ein Einsatz im Auftaktspiel 2022 am 9. Januar gegen den 1. FC Köln war ohnehin unwahrscheinlich.