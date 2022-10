Schalke 04 : Druck auf Kramer steigt - Wohl Endspiel gegen Hoffenheim

Trainer Frank Kramer steht nach der schwachen Partie seiner Schalker in Leverkusen unter Druck. Foto: Marius Becker/dpa

Gelsenkirchen Der Druck auf Schalke-Trainer Frank Kramer wächst. Einen Rauswurf noch vor dem nächsten Bundesligaspiel am Freitag gegen die TSG 1899 Hoffenheim wird es aber nicht geben.

Das ist das Ergebnis einer sachlichen Analyse der sportlichen Führung mit dem Trainerteam nach dem herben 0:4 (0:2) am Samstag im Krisenduell bei Bayer Leverkusen. Kramer leitete am Sonntag wie geplant das Spielersatztraining und erhält nach nun drei Niederlagen in Serie noch eine Chance.