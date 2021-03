Titelrennen : Druck ausgeübt: Jetzt schaut RB Leipzig auf die Bayern

Bielefeld Jetzt sind die Bayern dran. Im Titelrennen hat RB Leipzig den Rückstand auf den Bundesliga-Spitzenreiter verkürzt. Die Münchner können am aktuellen Spieltag aber wieder punkten.

„Sitzend - wahrscheinlich“, sagte der Coach von RB Leipzig nach dem glanzlosen und für das Titelrennen so wichtigen 1:0 (0:0) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Manchmal verfolge er die Spiele der Konkurrenz vom Heimtrainer aus, doch darauf habe er schon an den Tagen zuvor reichlich geradelt, sagte Nagelsmann. Deshalb werde er es sich nun wohl auf einem Stuhl bequem machen.

Wie sich die Bayern gegen den VfB Stuttgart schlagen, ist für den Coach von besonderem Interesse. Mit einem Sieg kann der Rekordmeister den Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten Leipzig wieder auf vier Punkte ausbauen. Gewinnen die Münchner nicht, hat Leipzig die Chance, nach der Länderspielpause am 27. Spieltag die Tabellenspitze zu erobern. Denn dann - am 3. April - treffen die Sachsen zu Hause auf die Bayern. Nagelsmann kündigte schon mal an: „Wir versuchen, uns top vorzubereiten und auch mit dem nötigen Mut in das Spiel zu gehen.“