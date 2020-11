Spitzenduell der Bundesliga : Duell der Ausnahmekönner: Haaland gegen Lewandowski

Robert Lewandowski (l) und Erling Haaland befinden sich derzeit in Topform. Foto: Soeren Stache/Guido Kirchner/dpa

Dortmund Erling Haaland gegen Robert Lewandowski. Beim Duell der Spitzenteams Borussia Dortmund und Bayern München stehen die Torjäger im Mittelpunkt. Die Werte beider Profis sprechen für sich.

Wer entscheidet den Ligagipfel? Im Duell der Branchenführer Borussia Dortmund gegen den FC Bayern am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) könnten die beiden Torjäger Erling Haaland und Robert Lewandowski den Ausschlag geben. Beide Ausnahmestürmer befinden sich derzeit in Topform.

Was die Zahlen betrifft, spricht viel für Routinier Lewandowski. Denn der zwölf Jahre ältere Pole hat bisher mit zehn Saisontoren doppelt so viele Treffer erzielt wie Haaland. Der einstige BVB-Profi ist damit der erste Spieler der Liga-Historie mit einer zweistelligen Trefferzahl nach fünf Spieltagen. Zudem liegt er mit drei Assists vor dem Dortmunder (2). Gegen seinen einstigen Club trifft Lewandowski auch noch besonders gern: in bisher zwölf Ligaspielen gleich 16 Mal.