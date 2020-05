Nach Nullnummer : Düsseldorfs und Paderborns große Furcht: Saisonabbruch

Düsseldorf Für Düsseldorf und mehr noch für Paderborn wird der Klassenverbleib schwer. Dennoch wollen beide Trainer keinen Saisonabbruch. Denn dann könnten die letzten Teams zu jenem Zeitpunkt absteigen. Vor allem Fortuna-Coach Rösler glaubt aber an die Rettung - nach 34 Spielen.

„Wir werden noch punkten - auch dreifach - an Plätzen, wo wir das noch gar nicht glauben“, versprach Rösler vollmundig angesichts des wieder einmal leichtfertig verspielten Sieges am Samstag und der schlechtesten Torausbeute der Liga. Seit Rösler die Fortuna als Trainer übernommen hat, spielte sein Team im siebten Spiel zum fünften Mal nur unentschieden.

Zuvor schon war sein Team - noch vor Zuschauern - beim 1:1 gegen Frankfurt, beim 1:1 in Wolfsburg und vor allem beim 3:3 nach 3:0-Führung gegen Hertha BSC das bessere Team gewesen. So auch am Samstag. „Heute hat ja fast jeder Spieler nur den Pfosten getroffen“, haderte Abwehrchef Kaan Ayhan. Immerhin viermal klatschte der Ball an Latte oder Pfosten des Paderborner Tores.