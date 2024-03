Bundesliga Eberl legt bei Bayern los: Tribünengast mit vielen Aufgaben

„Die Ziele sind zunächst, in dieser Saison noch das Optimum rauszuholen. In der Bundesliga gibt es genügend Spiele, in der Champions League sind wir auch in der Jägerrolle“, sagte Eberl. „Es warten große Aufgaben auf uns, unter anderem die Trainersuche für den Sommer.“ Dazu gelte es, zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund einen Kader aufzubauen, der Erfolge feiern könne. „Ich bin hier, um Titel zu sammeln.“