Eberl plant die Zeit nach Raffael

Borussias Manager Max Eberl will im Sommer den Angriff verstärken. "Wir wollen das Thema Stürmer angehen", sagte er am Sonntag in der Talksendung "Wontorra" auf "Sky". Karsten Kellermann