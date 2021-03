Borussia Mönchengladbach : Eberl schreibt Offenen Brief an aufgebrachte Fans

Eberl schreibt Offenen Brief an aufgebrachte Fans

Max Eberl hat sich mit einem Offenen Brief an die aufgebrachten Fans von Borussia Mönchengladbach gewandt. Foto: Federico Gambarini/dpa-Pool/dpa

Mönchengladbach Sportchef Max Eberl hat sich mit einem Offenen Brief an die aufgebrachten Fans von Borussia Mönchengladbach gewandt.

Darin bittet Eberl um Verständnis für sein Festhalten an Trainer Marco Rose trotz dessen Wechsels zu Borussia Dortmund im Sommer und fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. Zudem kritisierte der 47-Jährige Aussagen vom Fan-Dachverband FPMG Supporters Club und dessen Vorsitzenden Thomas Ludwig deutlich.

„Wenn ich lese, dass Fans 'der Stecker gezogen' wurde, weil unser Trainer uns verlässt und sie sich nicht mehr für die laufende Saison interessieren, weil dieser Trainer noch bei uns auf der Bank sitzt, dann fehlt mir das Gefühl von Zusammenhalt und Kampfgeist für Borussia“, schrieb Eberl in dem Brief, der am Sonntagabend an alle Fanclubs des Fußball-Bundesligisten verschickt wurde.