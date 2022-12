Bundesliga : Eberl über Meisterschaft: „Lohnt sich, um Chance zu kämpfen“

Will mit RB um die Meisterschaft spielen: Sportvorstand Max Eberl. Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig Max Eberl hält den Gewinn der deutschen Meisterschaft durch RB Leipzig nicht für unmöglich.

Dass dazu auch Glück gehört, ist Eberl klar. „Wenn man Außergewöhnliches schaffen will, muss viel zusammenkommen, aber das Schöne am Fußball ist doch: Es lohnt sich, um eine Chance zu kämpfen, auch wenn sie sehr gering erscheint“, sagte der 49-Jährige. Am 20. Januar trifft RB im ersten Bundesligaspiel nach der WM-Pause auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.