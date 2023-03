RB Leipzig Eberl über Schröders Abgang: Keine gesundheitlichen Gründe

„Fakt ist, dass es nicht gesundheitliche Gründe waren, die bei Rouven dazu geführt haben“, sagte Schröders baldiger Vorgesetzter Eberl im Sport1-Doppelpass. Schröder war Ende Oktober auf Schalke von seinem Sportdirektor-Posten zurückgetreten. Der Club hatte damals offiziell von „persönlichen Gründen“ gesprochen, ohne diese genauer zu benennen. Am 1. April fängt Schröder in Leipzig an.