Bundesliga Eberl zu Arbeit an Ostern: „Ihr sucht Eier, ich den Trainer“

Zu den in Medien gehandelten Kandidaten wie Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte er sich aber wie zuvor schon unmittelbar nach der 0:2-Niederlage am Samstagabend gegen Borussia Dortmund nicht äußern. „Wir sind dabei, wirklich unseren Job zu machen. Und ich weiß, dass es jeden interessiert, aber es ist noch nicht der Punkt, wo man sagen kann, man kann offensiver werden“, sagte Eberl: „Wir checken, wir prüfen, wir sind uns klar, was wir wollen und versuchen, das umzusetzen“.