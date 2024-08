Fußball-Bundesliga Eberl zu Goretzka: „Wenn er bleibt“, gehört er zum Kader

Trotzdem seien Konkurrenzsituationen im Profi-Fußball „ganz normal, in unserer Leistungsgesellschaft auch“, bemerkte Eberl: „Aber es ist nichts Böses. Leon ist volles Mitglied der Mannschaft, was die Mannschaft auch sagt. Wir sagen nichts anderes. Wir haben nur gesagt oder angedeutet, es kann halt schwer werden. Punkt! Das ist es!“ Goretzka äußerte sich nach seinem 62-Minuten-Einsatz in der Startelf nicht.