Kritischer Gladbach-Manager : Eberl zu Transferkritik: Diskussion in „falsche Richtung“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat für die aufkommende Kritik an Spielertransfers in Zeiten von Corona kein Verständnis.

„Für mich geht die Diskussion in die falsche Richtung. Am Anfang wurden die Spieler an den Pranger gestellt, dass sie zu wenig verzichten und dass der Fußball in die falsche Richtung geht. Jetzt ist die Diskussion, dass der Verein ein schlechter Verein ist, weil er vielleicht in Zukunft, um auch die Sicherung seines Vereins oder des Erfolges, den ein oder anderen Spieler dazunehmen muss“, sagte Eberl am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag dem TV-Sender Sky.