Fußball-Bundesliga Eberls Nachtschichten in Korea: „Wenn die anderen schlafen“

Ein Bayern-Profi ist schon in Korea. Abwehrspieler Minjae ist vorab in seine Heimat zur Familie gereist. Er stößt vor Ort zum Team, das am Donnerstagvormittag Ortszeit in Seoul eintreffen soll. Komplett wird der Münchner Kader bei der Marketingtour aber nicht sein. Neben England-Torjäger Harry Kane befinden sich als weitere EM-Teilnehmer die beiden Franzosen Kingsley Coman und Dayot Upamecano sowie der Niederländer Matthijs de Ligt noch in Urlaub, ebenso der Kanadier Alphonso Davies nach der Copa América.