Borussia Mönchengladbach : Eberls Rückzug: So geht es bei Gladbach weiter

Mönchengladbach Das Kapitel Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach ist nach fast einem Vierteljahrhundert beendet. So bemerkenswert offen die Begründung Eberls für seinen Abschied war - die Borussia steht nun vor noch größeren Problemen als zuvor.

So geht es nun bei Eberl und der Borussia weiter

Eberls Zukunft: Ein Wechsel des 48-Jährigen zu einem anderen Club ist nach der Darstellung seiner gesundheitlichen Probleme erstmal vom Tisch. „Wenn irgendwer glaubt, ich mache das, weil ich einen Vereinswechsel will - vergesst das. Ich will einfach raus“, sagte Eberl in der emotionalen Pressekonferenz, in der er seinen Rücktritt öffentlich machte. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, Eberl liege ein lukratives Angebot eines anderen Vereins vor, das er annehmen wolle. Tatsächlich nimmt der frühere Profi erstmal eine - längere - Auszeit. „Ich will einfach mit dem Fußball gerade nichts zu tun haben“, sagte Eberl, der einige Zeit lang abtauchen dürfte.