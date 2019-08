BVB-Rückkehrer : Effenberg: „Hätte Hummels lieber weiter in München gesehen“

Effenberg: „Hätte Hummels lieber weiter in München gesehen“

Düsseldorf Der Ex-Nationalspieler und frühere Bayern-Profi Stefan Effenberg hätte Mats Hummels nicht zu Borussia Dortmund ziehen lassen.

„Das ist schwierig zu verstehen. Grundsätzlich gilt natürlich, dass man einem Spieler, der unbedingt weg will, die Tür öffnen muss. Rein sportlich hätte ich Hummels aber lieber weiter in München gesehen“, sagte Effenberg der „Bild am Sonntag“. Der 51-Jährige hält den BVB vor allem wegen der Neuzugänge für einen ernsten Konkurrenten im Meisterkampf. „Vorne waren sie schon letzte Saison überragend, jetzt haben sie mit Hazard und Brandt noch mal unglaubliche Kraft dazubekommen.“