Bundesliga Effenberg kritisiert Bayern-Trainer Tuchel: „Unverständlich“

„Das wurde in dieser Saison noch nicht gespielt. Das so zu stellen gegen Leverkusen, war für mich unverständlich“, sagte der TV-Experte am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ mit Bezug auf die Maßnahme von Tuchel, erstmals auf eine Dreierkette in der Abwehr zu setzen. „Bayern München ist ein Verein gewesen in den vergangenen Jahren mit einem klaren 4-2-3-1-System. Wenn du jetzt ein bisschen durchwürfelst, dann hast du gestern diese Verunsicherung gesehen, dass sie sich nicht wohl gefühlt haben auf diesen Positionen“, befand Effenberg.