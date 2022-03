Bundesliga : Eggestein und Siquet nach Covid-19 zurück beim SC Freiburg

Freiburg Nach seiner Corona-Infektion steht Leistungsträger Maximilian Eggestein beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vor einer Rückkehr in die Startelf.

Die Freiburger wollen in Fürth einen weiteren Schritt in Richtung Europapokal machen. Obwohl der Sport-Club aktuell Tabellenfünfter ist, erwartet Streich ein Spiel auf Augenhöhe. „Unsere Spieler sind nicht blöd, sie sind intelligent. Wir spielen bislang eine tolle Saison, aber am Samstag müssen wir wieder arbeiten“, warnte der Coach. In Fürth hätten schon andere Mannschaften gedacht, sie seien auf Augenhöhe „und dann waren sie das nicht“, sagte Streich.