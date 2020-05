Ex-Schalker : Ehemaliger Bundesliga-Profi Naldo denkt über Rückkehr nach

Der frühere Schalkes Naldo kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen. Foto: Guido Kirchner/dpa

Berlin Der frühere Schalke-04-Star Naldo denkt über ein Comeback nach.

„Vielleicht klappt es mit einer Rückkehr in die Bundesliga, denn am liebsten würde ich wieder in Deutschland spielen“, sagte der 37-Jährige der „Sport Bild“. Er bringe als erfahrener Fußballprofi mit Charakter genau die Eigenschaft mit, die ein Verein brauche, meinte er. „Denn ein Naldo ist für einen Club immer noch gut genug.“