33. Spieltag Ehrenrunde für Streich - 1:1 beim Heimabschied

In der Winterpause 2011/2012 war Streich zum Cheftrainer aufgestiegen. Endgültig Schluss nach insgesamt 29 Jahren in verschiedenen Funktionen beim SC ist am kommenden Samstag beim 1. FC Union Berlin, wenn Streich die Saison mit der dritten Europapokal-Teilnahme in Serie mit den Breisgauern krönen will.