Fußball-Bundesliga : Ein Jokertor: Freiburgs Petersen schockt Mönchengladbach

Freiburg Borussia Mönchengladbach hat den erhofften Sieg beim SC Freiburg und damit wichtige Punkte für die angestrebte Qualifikation zur Champions League verpasst. Zum Matchwinner wurde ein Stürmer, der für seine Qualitäten als Joker bekannt ist.

Dann aber bewies der Torjäger einmal mehr seine Qualitäten als Einwechselspieler und schockte mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0) der Badener die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. „Das ist wieder so ein Freitagabend, der am meisten Spaß macht“, bilanzierte Petersen: „Fluchtlicht, nur die Zuschauer haben gefehlt. Das sind die Abende, die man sich als Stürmer wünscht.“

Für Nationalstürmer Luca Waldschmidt hatte Petersen diesmal seinen Platz in der Startelf räumen müssen. Als er dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde (57. Minute), war er sofort mit seiner ersten Aktion zur Stelle. Nach einem Freistoß traf der Rekord-Joker der Bundesliga per Kopfball in der 58. Minute. „Das war ein super Gefühl, die eine Aktion braucht man. Wenn ich die nicht gehabt hätte, heißt es, die Einwechslung war verschenkt“, beschrieb Petersen.