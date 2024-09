Fußball-Bundesliga „Ein Winnertyp“: Dortmund feiert Neuzugang Guirassy

Nach der durch eine Knieverletzung verursachten wochenlange Zwangspause kommt der Torjäger immer besser in Fahrt und erzielte in bisher vier Pflichtspielen vier Tore. Als der Borussia nach dem 0:2-Rückstand in der 21. Minute ein ähnliches Frusterlebnis wie zuvor beim 1:5 in Stuttgart drohte, erwies sich Guirassy als Retter in der Not. Nicht nur seine beiden Treffer (44./75. Minute) trugen zur erfolgreichen Aufholjagd bei. Bei einem Zweikampf mit dem ehemaligen Dortmunder Felix Passlack war der 28-Jährige nur durch ein Foul zu stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Emre Can (61.) sicher.