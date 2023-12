Bundesliga „Eine große Aufgabe“: FC Bayern braucht dringend Verstärkung

Und bei aller Kritik an der Kaderplanung zeigte ein 100-Millionen-Euro-Einkauf in Wolfsburg auch noch einmal, dass er selbst die kühnsten Erwartungen in seinen ersten vier Monaten in München übertroffen hat: Harry Kane beendete das Fußball-Jahr mit seinem 21. Saisontor und einer klaren Ansage: „Bayer Leverkusen pusht uns“, sagte der Engländer. „Sie haben ein starkes Team, sie spielen richtig guten Fußball, sie haben einen großartigen Coach.“ Aber: „Wir haben immer noch einiges mehr im Tank. Bundesliga, Champions League - und dann auch die Europameisterschaft hier in Deutschland: Es liegt ein großes Jahr vor uns!“