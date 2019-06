Freiburger U21-Stürmer : „Einfach geil“: Waldschmidt jagt U21-Torrekord

Bologna Seine Jagd auf den Titel des U21-Rekordtorschützen kommentierte Luca Waldschmidt ganz sachlich und zurückhaltend. „Klar ist das das schön und freut mich natürlich auch“, sagte der 23 Jahre alte U21-Nationalstürmer, nachdem er mit zwei Toren beim 4:2 (1:2) im EM-Halbfinale gegen Rumänien Pierre Littbarski überholt hatte.

Vor dem Turnier hatte der U21-Coach, dem ein echter Mittelstürmer im Kader fehlt, den Angriff als Schwachpunkt seines Teams ausgemacht. Doch Waldschmidt spielt bei dem Turnier in Italien und San Marino nun ganz groß auf, traf bislang in jedem Spiel. Dabei gelang dem Talent zunächst weder bei Eintracht Frankfurt noch beim Hamburger SV der große Durchbruch, seine erste konstante Bundesliga-Saison spielte er zuletzt beim SC Freiburg mit neun Toren in 30 Spielen.

Erst einmal will sich Lockenkopf Waldschmidt, der sich vegan ernährt und in Freiburg gerne mit seiner Vespa unterwegs ist, auf das Finale gegen Spanien am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) konzentrieren. „Im Finale zu stehen, ist was ganz Besonderes. Ich stand auch noch nie in so einem Finale. Ich glaube, das ist einfach geil“, schwärmte er. „Wir müssen das ein Stück weit genießen. Wenn man im Finale steht, will man auch den Titel gewinnen, das ist keine Frage.“