Bundesliga-Start : Einsatz von Hertha-Zugang Cordoba in Bremen offen

Einsatz von Hertha-Zugang Cordoba in Bremen offen

Berlin Trainer Bruno Labbadia hat einen Einsatz von Neuzugang Jhon Cordoba beim Bundesliga-Auftakt von Hertha BSC bei Werder Bremen offengelassen.

„Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, er kennt gewisse Abläufe nicht. Wir werden heute das erste Mal im Training komplett sein. Deshalb möchte ich noch keine Prognose abgeben“, sagte Labbadia in Berlin. Vor der Begegnung seiner Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bremen schloss der 54-Jährige ein Debüt aber nicht aus: „Er ist sehr offen, er kennt die Bundesliga, das ist ein Vorteil.“