Transfermarkt : Eintracht-Chef Bobic schließt Jovic-Rückkehr aus

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic schließt eine Rückkehr von Luka Jovic zum hessischen Fußball-Bundesligisten auf Leihbasis aus.

An den Gerüchten sei „gar nichts“ dran, sagte Bobic am Rande der Veranstaltung „Bild100 Sport“ in Frankfurt. Jovic werde nicht zurückkommen.