Bundesliga : Eintracht-Coach Glasner nach Tore-Spektakel „geflasht“

Frankfurt am Main Das Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen ist eines der außergewöhnlichen Art. 2:0 führt die Werkself durch einen Doppelpack, dann dreht der Gastgeber die Partie furios.

Nach vier Siegen in fünf Spielen kletterten die Hessen auf Tabellenrang neun und damit in die Nähe der Europacupplätze. Die Werkself liegt nun vier Punkte hinter Borussia Dortmund und nur einen Zähler vor der TSG 1899 Hoffenheim sowie zwei vor dem SC Freiburg: Den nächsten Gegnern vor der Winterpause.

Nach dem gelungenen Einzug in das Europa-League-Achtelfinale wollen die lange in der Bundesliga im unteren Tabellendrittel dümpelnden Hessen wieder eine konstante Größe im oberen Liga-Bereich werden. „Wenn wir in jedem Spiel so viel investieren, ist für uns noch einiges möglich“, meinte Christopher Lenz, der nach drei Monaten sein Comeback feierte. Ähnlich sieht es Eintracht-Mitspieler Tuta: „Man hat gesehen, was möglich ist, wenn wir alle an einem Strang ziehen.“