Bundesliga Eintracht erhöht Druck auf Glasner - Kolo Muani umworben

Glasner ist ein Jahr nach dem Titelgewinn in der Europa League auf dem europäischen Markt begehrt und wurde bereits mit dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Bei den Hessen selbst ist er nicht mehr unumstritten. „Wir haben natürlich auch über Dünnhäutigkeiten zu sprechen“, sagte Hellmann über Glasner, der in den vergangenen Wochen häufig gereizt auftrat. Am Samstag in Sinsheim hatte er mit einer Wutrede auf die Frage eines Journalisten reagiert.