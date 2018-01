Eintracht Frankfurt leiht Besuschkow an Holstein Kiel aus

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht den Mittelfeldspieler Max Besuschkow für ein halbes Jahr an den Aufstiegskandidaten Holstein Kiel aus der Zweiten Liga aus. dpa

Das gaben beide Vereine am letzten Tag der Wechselfrist bekannt. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler absolvierte bereits am Dienstagnachmittag seinen Medizincheck in Kiel.

„Max Besuschkow hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt, auch wenn er bei uns nicht zu seinen Einsatzzeiten kam, um sein Potenzial zu zeigen“, sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner. „Natürlich benötigt er Spielpraxis, und wir hoffen, dass er diese bei einem starken Zweitligisten auch bekommt. Für alle Seiten ist diese Leihe eine sehr gute Lösung.“

Mitteilung von Eintracht Frankfurt

Mitteilung von Holstein Kiel