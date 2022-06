Bundesliga : Eintracht Frankfurt und FC Bayern eröffnen die Saison

Frankfurt/Main Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt und Meister FC Bayern München eröffnen die 60. Saison der Fußball-Bundesliga.

Die erste Partie der Spielzeit 2022/2023, die durch die WM in Katar für zwei Monate unterbrochen wird, findet am 5. August (20.30 Uhr Sat.1 und DAZN) in Frankfurt statt, bestätigte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit der Veröffentlichung des Spielplans in Frankfurt/Main.