Transfermarkt : Eintracht Frankfurt will Hinteregger verpflichten

Eintracht Frankfurt will Hinteregger verpflichten

Martin Hinteregger (r) war schon in der Rückrunde vom FC Augsburg an die Frankfurter Eintracht ausgeliehen. Foto: Silas Stein.

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung von Verteidiger Martin Hinteregger. Der FC Augsburg stellte den österreichischen Fußball-Nationalspieler für einen Medizincheck beim Bundesliga-Konkurrenten frei, teilte die Eintracht mit.

„Eintracht Frankfurt und Ligakonkurrent FC Augsburg stehen in der Personalie Martin Hinteregger kurz vor einer Einigung“, hieß es in einer Mitteilung der Hessen. Der 26-Jährige war in der vergangenen Rückrunde von den Augsburgern ausgeliehen worden und zum 1. Juli zunächst dorthin zurückgekehrt.