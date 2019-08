Nach Auftaktsieg : Eintracht fühlt sich bereit für neue Großtaten

Frankfurt/Main Der sechste Sieg im sechsten Pflichtspiel der noch jungen Saison zauberte Adi Hütter ein Lächeln ins Gesicht.

EUROPA LEAGUE: Schon am Donnerstag steht das Playoff-Hinspiel beim französischen Ligapokal-Gewinner Racing Straßburg an. „Das wird eine harte Nuss“, blickte Hütter voraus. Dennoch kennt die Eintracht nur ein Ziel - den Einzug in die Gruppenphase.

VERSTÄRKUNG: Möglicherweise können die Frankfurter dann schon auf Stürmer Bas Dost zurückgreifen. Der 30 Jahre alte Niederländer soll in den nächsten Tagen von Sporting Lissabon verpflichtet werden und den zu West Ham United abgewanderten Sebastién Haller ersetzen. „Es ist wichtig, einen Spieler in der Box zu haben, der die Flanken verwertet“, sagte Hütter über den potenziellen Neuzugang. „Wir haben einen Torjäger gesucht - und wenn ich seine Quote in Wolfsburg und Lissabon sehe, ist er ein Torjäger.“