Pleite in Leverkusen : Eintracht-Kampf gegen Königsklassen-Angst

Leverkusen Eintracht Frankfurt spielt die beste Saison der Vereinsgeschichte. Doch sollte die Eintracht die greifbare Qualifikation für die Champions League noch verspielen, würde sich das wie eine Niederlage anfühlen.

Wenn es nur das gewesen wäre. In nahezu allen Belangen war die Eintracht unterlegen. Und es schien deutlich: Der Druck, so kurz vor der ersten Champions-League-Teilnahme der Club-Geschichte lastet schwer auf den Hessen. „Vor ein paar Wochen war es noch so, dass wir die Champions League erspielen können“, sagte Abwehrchef Martin Hinteregger: „Jetzt ist das Gefühl umgeschwenkt in die Richtung, dass wir die Champions League verlieren können.“