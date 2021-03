Ehemaliger Kult-Keeper : Eintracht-Legende Nikolov: „Bei mir hat niemand angerufen“

Der ehemalige Frankfurter Torwart Oka Nikolov ist derzeit in den USA tätig. Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts ehemaliger Kult-Torwart Oka Nikolov hat dem hessischen Fußball-Bundesligisten trotz des angekündigten Weggangs von Sportvorstand Fredi Bobic nach dieser Saison zur Ruhe geraten.

Trainer Adi Hütter und die Mannschaft sollten sich „weiter voll und ganz aufs Sportliche konzentrieren können und am Ende der Saison für die guten Leistungen belohnt werden“, sagte Nikolov in einem Interview dem Sender Sky. „Natürlich gilt es aber auch, zeitnah und trotzdem mit der nötigen Sorgfalt eine neue Lösung finden.“

Bobic will die Eintracht im Sommer verlassen, wohin es ihn ziehen wird, ließ der ehemalige Nationalspieler offen. Nikolov, der noch immer ein hohes Ansehen bei den Fans der Eintracht genießt, hat mitbekommen, dass auch sein Name in den sozialen Netzwerken als Bobic-Nachfolger gehandelt wird. „Ja, ich habe die Gerüchte gelesen“, sagte er lachend. „Natürlich sind das Positionen, gerade bei der Eintracht, die sehr reizvoll sind. Aber bei mir hat niemand angerufen und ich habe auch gerade erst einen neuen Vertrag unterschrieben.“