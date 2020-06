34. Spieltag : Eintracht mit Arbeitssieg gegen Absteiger Paderborn

Sebastian Rode (r) brachte Eintracht Frankfurt gegen SC Paderbon in Führung. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Nach einer Drei-Tore-Führung gibt Eintracht Frankfurt gegen den SC Paderborn fast noch den Sieg aus der Hand. Die Schwäche bringt Frankfurts Routinier Marco Russ zum Karriereende um den erhofften Kurzeinsatz.

Nach dem mühevollen 3:2 (2:0)-Arbeitssieg von Eintracht Frankfurt gegen Absteiger SC Paderborn versammelte Trainer Adi Hütter die komplette Mannschaft am Mittelkreis zur emotionalen Verabschiedung von Urgestein Marco Russ.

Nach 353 Pflichtspielen beendete der Innenverteidiger, der 22 Jahre lang für die Hessen am Ball war, am Samstag seine Karriere. „Ich bin dankbar für die ganzen Jahre. Ich bin gesund. Das zählt“, sagte Russ. „Es war schön, das alles zu erleben.“

Wegen des Einbruchs in der zweiten Halbzeit verzichtete Hütter in der Schlussphase darauf, Russ zum Abschied noch einen Kurzeinsatz zu schenken. Der 34-Jährige wird künftig in der Analyse für seinen Herzensverein arbeiten. „Über ein, zwei Minuten hätte ich mich natürlich gefreut. Aber das wäre nur gegangen, wenn das Spiel ein bisschen sicherer gewesen wäre. Das Wichtigste war, noch einmal die drei Punkte zu holen“, sagte Russ.