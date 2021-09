Bundesliga : Eintracht muss Ausfall von Abwehrchef Hinteregger befürchten

Frankfurt/Main Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss einen Ausfall von Abwehrchef Martin Hinteregger befürchten.

Der 29 Jahre alte Österreicher hatte sich beim Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul am Donnerstagabend (1:1) an der Schulter verletzt und könnte nun am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) in Wolfsburg ausfallen. „Die Schulter ist in Mitleidenschaft gezogen. Er hat Schmerzen, aber es ist durchaus möglich, dass er einsatzfähig ist für Sonntag“, sagte Cheftrainer Oliver Glasner am Freitag vor seiner eigenen Rückkehr nach Wolfsburg.