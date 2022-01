Bundesliga : Eintracht ohne Trapp und Kostic: Unentschieden in Augsburg

Augsburg Mit dem Ergebnis sind weder der FC Augsburg noch Eintracht Frankfurt so richtig zufrieden. Trotzdem können beide Clubs dem Unentschieden Positives abgewinnen. Lob gibt es für Debüt-Vorstellungen.

„Big Safe“ von Ramaj in der Schlussphase

Augsburg wartet auf Pepis erstes Tor

Für eine Ablöse von 13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen war der in der Vorwoche beim 1:3 in Hoffenheim eingewechselte Amerikaner kürzlich vom FC Dallas gekommen. „Wir müssen es in den kommenden Spielen noch besser machen und weiter hart an uns arbeiten, dann werden wir auch erfolgreich sein“, sagte der 19-Jährige. Nächster Gegner für den FCA ist am Samstag Bayer Leverkusen. Für Eintracht Frankfurt geht es am Freitag mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter.