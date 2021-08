Transfers : Eintracht-Profi Joveljic geht nach Los Angeles

Frankfurt Fußballprofi Dejan Joveljic wechselt von Bundesligist Eintracht Frankfurt zu Los Angeles Galaxy. Wie die Hessen mitteilten, einigten sie sich mit dem früheren Meister der Nordamerika-Liga MLS auf einen festen Transfer.

Der 21-Jährige war 2019 von Roter Stern Belgrad nach Frankfurt gekommen und absolvierte in der Hinrunde der Saison 2019/2020 zehn Spiele für die Eintracht, in denen der Stürmer ein Tor erzielte.

Zur Rückrunde verlieh ihn der Bundesligist an den RSC Anderlecht nach Belgien, in der vorigen Saison an den Wolfsberger AC nach Österreich. Der Vertrag des Serben in Frankfurt galt ursprünglich bis 2024.