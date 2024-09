Fußball-Bundesliga Eintracht siegt und genießt: Dritter Erfolg in Serie

Dennoch rückte Santos zunehmend in den Fokus, da die Borussia nun deutlich mehr für die Offensive tat. Nach knapp einer Stunde hatte erneut Ngoumou den Ausgleich auf dem Fuß, doch er scheiterte am glänzend reagierenden Eintracht-Schlussmann. Dessen Vorderleute brachten kaum noch einen durchdachten Angriff zustande. Lediglich bei einem Lupfer von Ekitiké musste Moritz Nicolas im Gäste-Tor eingreifen. Mönchengladbach blieb am Drücker, hatte bei einem Pfostenschuss von Reitz aber Pech. Das rächte sich am Ende, weil Marmoush nach feiner Einzelleistung traf.