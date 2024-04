Bundesliga Eintracht spielt für gestorbenen Hölzenbein

Frankfurt/Main · Nach dem Tod von Vereinslegende Bernd Hölzenbein läuft Eintracht Frankfurt erstmals wieder in der Bundesliga auf. Der Verein will am Freitagabend an den Ex-Weltmeister erinnern.

Sieht die Eintracht vor einem besonderen Spiel: Dino Toppmöller. Foto: Arne Dedert/dpa

Im ersten Bundesliga-Spiel nach dem Tod von Ex-Weltmeister Bernd Hölzenbein will Eintracht Frankfurt an die Vereinslegende erinnern. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) soll es eine Schweigeminute geben. Die Eintracht-Profis laufen zudem mit Trauerflor auf. Trainer Dino Toppmöller kündigte zu dem emotionalen Abend für den Club an: „Es ist für uns ein besonderes Spiel, weil wir Bernd zu Ehren das Spiel gewinnen wollen. Wir wollen ihm die letzte Ehre erweisen.“ Hölzenbein, der Weltmeister von 1974, war am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben, wie der hessische Bundesligist mit Berufung auf die Familie bestätigte. „Der Tod von Bernd Hölzenbein hat die ganze Eintracht-Familie ein Stück weit erschüttert. Er war ein besonderer Mensch, ein besonderer Spieler“, sagte Toppmöller. Neben dem Gedenken an Hölzenbein geht es für die Eintracht auch sportlich um viel. Derzeit liegen die Hessen mit 42 Punkten auf Rang sechs. Verfolger Augsburg (39) könnte mit einem Heimsieg zum Auftakt des 30. Spieltags abgehängt werden. „Wir haben eine riesige Chance am Freitag, einen Gegner wieder auf eine andere Punktzahl zu distanzieren“, sagte Toppmöller. © dpa-infocom, dpa:240418-99-722976/2

(dpa)