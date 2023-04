Bundesliga Eintracht-Streit: Möller befürchtet Konsequenzen

Nach Medienberichten soll es beim Europa-League-Sieger an diesem Mittwoch zu einem Krisengipfel unter der Leitung von Präsident Peter Fischer kommen. Die Situation zwischen Vorstandsprecher Axel Hellmann, über dessen Abschied zur Deutschen Fußball Liga (DFL) spekuliert wird, und Aufsichtsratschef Philip Holzer gilt als zerfahren. Für Möller scheint es „wie so oft: Im Erfolgsfall kommen dann eventuell mal persönliche Eitelkeiten zum Tragen. In Dortmund war es nach dem Gewinn der Champions League 1997 ähnlich.“