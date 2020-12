Transfermarkt : Eintracht sucht Nachfolger für Stürmer Dost

Frankfurt/Main Am Heiligabend verkündet Eintracht Frankfurt den Wechsel von Angreifer Bas Dost. Der Niederländer geht nach Brügge, und Trainer Adi Hütter geht langsam das Stürmer-Personal aus.

Der Niederländer schloss sich am Heiligabend mit sofortiger Wirkung dem Spitzenreiter der belgischen Jupiler Pro League an. Nachdem die Hessen zuvor schon Gonçalo Paciência an Schalke 04 verliehen hatten, steht in André Silva nur noch ein erfahrener Angreifer im Kader.