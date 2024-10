Fußball-Bundesliga Eintracht-Torjäger Marmoush begeistert selbst die Bayern

Der im Sommer 2023 vom VfL Wolfsburg ablösefrei an den Main gewechselte Angreifer erweist sich für die Eintracht zunehmend als Glücksgriff. Schon in der Vorsaison erzielte Marmoush 17 Pflichtspieltreffer für die Frankfurter, zwölf davon in der Bundesliga. Diese Marke dürfte er in dieser Spielzeit locker toppen.