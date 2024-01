18. Spieltag Eintracht verschenkt Punkt beim 2:2 im Derby in Darmstadt

Die Lilien von Chefcoach Torsten Lieberknecht sind dennoch seit nun elf Partien ohne Sieg. und stehen auch nach 18 Spieltagen bei nur elf Punkten. Mittelfeldspieler Justvan, die Leihgabe von der TSG Hoffenheim, stand bei den Darmstädtern gleich in der Startelf. Toppmöller vertraute der gleichen Anfangsformation wie zuletzt beim 1:0-Sieg in Leipzig - und nahm Kapitän Sebastian Rode zurück in den Kader. Der 33-Jährige fehlte über Monate wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung und kam in der Nachspielzeit.