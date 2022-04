31. Spieltag : Eintrachts Europacup-Helden im Alltag erneut glanzlos

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Europa-League-Helden von Barcelona schwächeln im Bundesliga-Alltag weiter. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam gegen die TSG 1899 Hoffenheim nur zu einem 2:2 (1:1) und wartet nun seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Damit gelang den Hessen auch keine überzeugende Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel auf der internationalen Fußball-Bühne am Donnerstag in London bei West Ham United.

Frankfurts Abwehrspieler Evan Ndicka köpfte zuerst ins eigene Tor (12. Minute), dann in das der Gäste (32.). Daichi Kamada sorgte für die zwischenzeitliche Führung (66.), ehe Joker Georginio vor 50.500 Zuschauern für die TSG ausglich (78.).

Die Kraichgauer treten im Rennen einen Europacup-Platz weiter auf der Stelle und warten nun schon seit sechs Partien auf einer Dreier. Chefcoach Sebastian Hoeneß hat derzeit aber auch mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. So erlebten unter anderem Kapitän Benjamin Hübner und Spielmacher Christoph Baumgartner auf der Tribüne den nächsten Rückschlag mit.

Wie schon beim 0:2 zuletzt bei Union Berlin taten sich die Frankfurter zunächst schwer bei ihrem derzeitigen Spagat zwischen Bundesliga und Europa League. So wurde es wieder nichts mit dem zweiten Heimsieg in der Rückrunde nach dem 2:1 gegen den VfL Bochum am 13. März.