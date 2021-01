Von 1 bis 1722 : Elf Zahlen zum 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Stand nach langer Zeit wieder in einem Bundesliga-Spiel im Tor: Union-Keeper Loris Karius. Foto: Andreas Gora/dpa Pool/dpa

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf interessante Zahlen des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga gesammelt:

1 - Hertha BSC ist mit nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen der schwächste Bundesligist in diesem Zeitraum.

3 - Elfmeter in Serie hat Borussia Dortmund mittlerweile verschossen. Nach zuvor zwei Fehlschüssen von Marco Reus traf Erling Haaland beim 3:1 gegen Augsburg die Latte. Kein anderer Bundesligist vergab in dieser Saison so viele Elfmeter.