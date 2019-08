Von 1 bis 2499 : Elf Zahlen zum 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat die interessantesten Zahlen des 2. Spieltags der Fußball-Bundesliga zusammengestellt:

1 - Erstes Tor, erster Punkt, erster Platzverweis - Union Berlin erlebte in Augsburg mehrere Premieren.

2 - Zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte ist der SC Freiburg mit zwei Siegen in eine Saison gestartet.

5 - so viele Tore erzielte Robert Lewandowski an den ersten beiden Spieltagen. Dieses Kunststück gelang letztmals Gerd Müller in der Saison 1977/78.