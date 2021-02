Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt:

0 - Schüsse gab der FC Schalke 04 in der ersten Halbzeit beim 0:0 gegen Berlin ab, die wirklich auf das Tor gingen.

2 - Erstmals in seiner Bundesliga-Historie holte Mainz 05 beim 2:2 in Leverkusen nach der 88. Minute noch einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Und das durch zwei Joker.

4 - Nur vier Punkte aus den ersten vier Rückrunden-Spielen bedeuten für Bayer Leverkusen den schlechtesten Start in die Rückserie seit 2015.

5 - Bei allen fünf Partien am Samstag gab es keinen Sieger. Mehr Remis gab es an einem Spieltag in dieser Saison noch nicht.